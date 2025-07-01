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حوادث

حريق يلتهم أسطح منازل بسبب "فرن بلدي" في سوهاج دون إصابات

حريق يلتهم أسطح منازل
حريق يلتهم أسطح منازل بسبب "فرن بلدي" في سوهاج، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح منزل بمركز المنشاة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وذلك عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق بغرفة مشيدة من البوص أعلى سطح منزل مكوّن من 3 طوابق ومبني من الطوب الأحمر والأسمنت، ملك المواطن طلعت م. ع. ا.، 46 سنة، عامل ومقيم بدائرة المركز.

 

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بالفحص تبين أن الحريق اندلع بسبب تطاير شرر من فرن بلدي كان موجودًا أعلى سطح المنزل، ما أدى إلى امتداد النيران إلى أسطح عدد من المنازل المجاورة المشيدة من البوص والعروق الخشبية.

المنازل المتضررة

وامتد الحريق إلى منازل كل من: أحمد ع. م. ع. – 59 سنة – عامل، ومحمود ع. م. ع. – 25 سنة – عامل، وعبد الرحيم ح. ت. ن. – 45 سنة – تاجر، إضافة إلى حوش ملحق بمنزل أحمد أ. هـ. ع. – 60 سنة – عامل.
أسفر الحريق عن احتراق كميات من البوص والعروق الخشبية، دون وقوع إصابات بشرية.

التحقيقات الأولية

بسؤال أصحاب المنازل المتضررة، أقروا بأن الحريق ناتج عن شرر من فرن بلدي، دون اتهام أحد أو الاشتباه في شبهة جنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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