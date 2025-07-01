خبير بالشأن الأفريقى يكشف دلالات زيارة البرهان لمصـر

أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير الاستراتيجى والمتخصص في الشأن الأفريقى، أن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، لمصر، تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، في ضوء تطورات الوضع في السودان، والتحديات الأمنية الإقليمية المحيطة بالبلدين سواء في دوائر: حوض النيل، والقرن الأفريقي، والساحل والصحراء.

أهمية زيارة الفريق البرهان، للعديد من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية:

وأوضح، فى تصريح لـ"فيتو"، قائلا: تنبع أهمية زيارة الفريق البرهان للعديد من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية، منها:



أولا: التداعيات المتفاقمة للوضع الإنساني في السودان، جراء استمرار الحرب لأكثر من عامين.



ثانيا: التطورات الميدانية بالسودان، في أعقاب سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، وانتقال الصراع إلى منطقتي دارفور وكردفان، ومؤخرًا منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا.



ثالثا: تواصل الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية عبر العديد من المنابر الدولية للبحث عن أفق سياسي لوقف الحرب بالسودان ( آلية دول جوار السودان- التحالف الدولي من أجل انقاذ السودان- الرباعية الدولية مع الولايات المتحدة والإمارات والسعودية – اجتماعات المجموعة الاستشارية برعاية الاتحاد الأوروبي).



رابعا: تعويل القيادة السودانية على الجهود المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي لرفض تقسيم السودان في ضوء تلويح قوات الدعم السريع بالحديث عن إعلان حكومة موازية يخشى منها تقسيم السودان.



ملف إعادة الإعمار أهمية خاصة على أجندة العلاقات المصرية السودانية

وواصل حديثه قائلا: يتوقع في ضوء مخرجات الزيارة أن يحتل ملف إعادة الإعمار أهمية خاصة على أجندة العلاقات المصرية السودانية،المرحلة المقبلة، في ضوء رغبة الحكومة السودانية في الاستفادة من خبرة المؤسسات والشركات المصرية في إعادة تأهيل البني التحتية السودانية، وسدود الري، ومحطات الكهرباء التي دمرتها الحرب.

ولا يستبعد بحث مصر أطر وآليات حفظ الأمن في منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، في ضوء زيارة الفريق البرهان لمصر، عقب ساعات من زيارة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي لمصر، ومناقشة الجانبين المصري والليبي جهود دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

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