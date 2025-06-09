خبير: "الدعم السريع" تطبق سياسة الأرض المحروقة باستهداف المساعدات الإنسانية للسودان

أكد الدكتور رمضان قرنى الخبير بالشأن الإفريقي، أن قيام مليشيات الدعم السريع بنهب المساعدات الإنسانية يعد تطور جديد من جانب قوات الدعم السريع في اطار هجومها على الجيش السوداني والدولة السودانية، حيث وجهت لها العديد من الانتقادات من جانب المنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف.

الدلالات الإستراتيجية لنهب الدعم السريع للمساعدات الإنسانية

وأكد قرنى فى تصريح لفيتو، أن هذا الهجوم له العديد من الدلالات الاستراتيجية على رأسها أن قوات الدعم السريع فى عملياتها غير الإنسانية في السودان بعد استهداف المدن بحرب المسيرات عقب سيطرت قوات الجيش السوداني على الخرطوم وتوابعها، قامت في توسيع حرب المسيرات.

وقال: الجانب الثاني، يتمثل في أن قوات الدعم السريع استخدمت المدنيين كدروع بشرية، ووسعت مؤخرا عمليات تجنيد اجباري واسعة للمدنيين فى كردفان ودارفور الأمر الذي يشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم سياسة الارض المحروقة فى ظل انتصارات الجيش السودانى فى الخرطوم ودارفور.

وواصل حديثه: الدلالة الثالثة تتمثل في البعد الاقتصادي وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن ما قامت به قوات الدعم السريع ونهب المساعدات الإنسانية يستهدف وضع عقبات أمام الحكومة الجديدة للإعمار ومواجهة خطر المجاعة والأمراض خاصة الكوليرا، موضحا أن إيقاف المساعدات سيجعل الحكومة السودانية في مواجهة الداخل ومزيد من الأعباء عليها.

قوات الدعم السريع تتعرض لتراجع المساندة لها على المستوى الدولي

وتابع قائلا إن القوات الدعم السريع تتعرض لتراجع المساندة لها على المستوى الدولي بشكل واضح بدليل تأجيل الاعلان اكثر من مرة عن الحكومة السودانية الموازية، في ظل الانتقادات من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذه التصرفات والتى ستنقص من رصيدهم لدى المجتمع الدولي.

لجنة رباعية لإحياء العملية التفاوضية في السودان

وأشار إلى استضافة واشنطن مؤخرا للجنة رباعية تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بهدف إحياء العملية التفاوضية في السودان لكن موقف قائد قوات الدعم السريع برفض الرجوع لمنبر جدة التفاوضى واستهداف المساعدات الإنسانية لا يتوقف وهذا الأمر يجعل المفاوضات في المدى القريب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمر بعيد.



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