النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات المترو بالسيدة زينب

صرحت نيابة السيدة زينب بدفن شاب لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

جثة شاب علي شريط مترو الأنفاق بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات إخطارًا من الخدمات الميدانية يفيد بالعثور على جثة شاب على شريط مترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية ألقى بنفسه أسفل المترو، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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