التصريح بدفن جثة شاب سقط من قطار بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته، بعدما سقط من القطار أثناء تحركه بمحطة الجيزة.

مصرع شاب سقط من قطار



البداية كانت عندما تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من القطار، علي الفور انتقل رجال الشرطة، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بكسور وجروح في أماكن متفرقه من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من القطار أثناء تحركه ولا شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.