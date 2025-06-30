تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب أسفل عقار بالسلام

صرحت نيابة السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بشارع الترولي بدائرة القسم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من الطابق العاشر بدائرة قسم شرطة السلام وفارق الحياة فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.