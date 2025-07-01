الهلال السعودي يحصد مبلغا خرافيا بعد الفوز على السيتي وبلوغ ربع النهائي

حصد فريق الهلال السعودي مبلغا ماليا كبيرا مكافأة الفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء بمدينة أورلاندو الأمريكية ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

٣٤ مليون دولار إجمالي مكافآت الهلال

كشفت تقارير عن أرباح الهلال الضخمة بعد هذا الفوز، والتي جاءت كالآتي:

9.55 مليون دولار (مكافأة المشاركة في البطولة).

4 ملايين دولار (مكافأة تعادلين وفوز واحد).

7.5 مليون دولار (مكافأة التأهل لدور الـ16).

13.125 مليون دولار (مكافأة التأهل لدور ربع النهائي).

بذلك يبلغ إجمال المكافآت المالية التي سيتحصل عليها الهلال السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مبلغ ٣٤ ألف دولار أمريكي

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

الهلال ومانشستر سيتي، فيتو

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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