ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية جلب مواد كيميائية لتصنيع مخدر الميفدرون

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بمحافظة القليوبية، تخصص في جلب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر "الميفدرون"، واستخدام شقة سكنية كمقر لإعداد وتجهيز المواد تمهيدًا لترويجها على المتعاطين.

تفاصيل الضبط

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد الكيميائية بغرض تصنيع مخدر الميفدرون، واستخدامها داخل شقة سكنه بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته: 53 كيلوجرام من مخدر الميفدرون، أدوات وأجهزة ومواد كيميائية لخلط وتحضير المخدر ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبحسب التقديرات الأولية، تبلغ القيمة المالية للمضبوطات نحو 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحقيق مع المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.



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