الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 518 فردا وكيانا في سوريا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

وصفت وزارة الخزانة الأمريكية قرار الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بـ"الخطوة التاريخية"، ودعت دمشق إلى مواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع 518 فردًا وكيانًا من قائمة العقوبات على سوريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات، إن رفع العقوبات "يسهم في ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية، ويفتح الباب أمام إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب".

ودعا بيسنت الحكومة السورية إلى "مواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها"، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل أن يسهم هذا القرار في تخفيف معاناة السوريين ومنحهم فرصة للنجاح وبداية جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتشجيع خطوات تعزز الفرص الاقتصادية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده "ستواصل محاسبة مزعزعي الاستقرار في المنطقة، والأعضاء السابقين في نظام الأسد، والجماعات الإرهابية، ومنتهكي حقوق الإنسان"، وتعهد باستخدام "كل الأدوات والصلاحيات المتاحة" لتحقيق ذلك.

ورفع ترامب رسميا الاثنين العقوبات المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، وفي حين تتطلع إسرائيل إلى علاقات مع سلطاتها الجديدة.

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