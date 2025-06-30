واشنطن توافق على بيع ذخائر لدولة الاحتلال قيمتها 510 ملايين دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ذخائر لدولة الاحتلال قيمتها 510 ملايين دولار.

المساعدة في تخفيف المعاناة قدر الإمكان

في غضون ذلك، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الإثنين، أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار السابق وترفض الانخراط في اتفاق جديد.

وادعت الخارجية الأمريكية: دورنا بغزة هو المساعدة في تخفيف المعاناة قدر الإمكان ونأمل أن تؤدي جهودنا لوقف إطلاق النار.. ونعمل على إدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار ونأمل أن نحدث تغييرا في القطاع.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضي.

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