ضبط سائقي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط سائقي سيارتين ظهرا بمقطعي فيديو أثناء سيرهما عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة كما وردت بالفيديوهات المتداولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين والمركبتين.

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