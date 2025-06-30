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حوادث

ضبط سائقي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان

ضبط سائقي سيارتين
ضبط سائقي سيارتين سارا عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط سائقي سيارتين ظهرا بمقطعي فيديو أثناء سيرهما عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة كما وردت بالفيديوهات المتداولة.

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بالعاشر من رمضان حياة المواطنين قسم شرطة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وزارة الداخلية قسم شرطة العاشر

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