سبب وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا نجمة "كانتا لاغا" المفاجئ

فُجعت الأوساط الفنية الهندية بوفاة النجمة شيفالي جاريوالا، المعروفة بـ "فتاة كانتا لاغا"، عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة ليلة الجمعة 27 يونيو، ونُقلت جاريوالا على الفور إلى مستشفى بيلفيو متعدد التخصصات في مومباي بواسطة زوجها الممثل باراج تياجي، لكنها فارقت الحياة عند وصولها المستشفى في تمام الساعة 11:15 مساءً.

وبينما تشير التقارير الأولية إلى سكتة قلبية كسبب للوفاة، كشفت تفاصيل لاحقة عن عوامل محتملة أخرى تُثير القلق حول ممارسات صحية غير آمنة.

سبب وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا

تتجه الأنظار حاليًّا نحو مجموعة من العوامل التي يُحتمل أنها ساهمت في وفاة جاريوالا، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم، وعسر الهضم، والتطبيب الذاتي، ووفقًا لما أوردته قناة NDTV، كانت شيفالي صائمة في يوم وفاتها لأداء طقوس دينية، ويُزعم أنها تناولت أرزًا مقليًّا قديمًا في فترة ما بعد الظهر، كما أخذت حقنة مضادة للشيخوخة، وهي عادة شهرية اعتادتها لسنوات دون استشارة طبية حديثة.

وعثرت الشرطة في منزل الممثلة الراحلة على عقاقير مثل الجلوتاثيون، وهو دواء لتفتيح البشرة، بالإضافة إلى حقن فيتامين سي وحبوب الحموضة، ويُحذر خبراء طبيون من أن هذه العلاجات، خاصة عند تناولها أثناء الصيام، قد تُشكل ضغطًا هائلًا على القلب، ويُقال إن شيفالي كانت تتناول هذه الحقن بانتظام لمدة 7 إلى 8 سنوات، اعتقادًا منها أنها تُساعدها على الظهور بمظهر أصغر سنًا.

وأفادت التقارير أن طبيب شيفالي صرح بأنها زارته قبل ثلاثة أشهر فقط من وفاتها. يُذكر أن جاريوالا كانت تعاني من الصرع منذ سن الخامسة عشرة، مما يُضيف تعقيدًا إلى حالتها الصحية.

أُجري تشريح جثة شيفالي جاريوالا في مستشفى كوبر، وتم توثيق العملية بالفيديو. وتشتبه شرطة مومباي حاليًا في أن سبب الوفاة طبيعي، ولم يتم الكشف عن أي شبهة جنائية. ومع ذلك، يُركز المحققون عن كثب على ما إذا كان العلاج الذاتي وأنظمة مكافحة الشيخوخة غير الخاضعة للإشراف الطبي قد لعبت دورًا رئيسيًا في وفاتها. يُنتظر صدور التقرير الطبي النهائي لكشف المزيد من التفاصيل.

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