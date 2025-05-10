السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

رويترز: معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن  3 مصادر حكومية هندية، أن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة.  

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه. 

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله «تهانينا للهند وباكستان على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير».

وأوضح ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار وبشكل فوري.

انفجارات في بلدة بارامولا بكشمير الهندية

وأكدت رويترز نقلا عن مسؤولين هنود وقوع انفجارات في بلدة بارامولا بـ كشمير الهندية.

وكانت هيئة إدارة الكوارث في باكستان أفادت بمقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 50 بكشمير الباكستانية في قصف هندي خلال الساعات الـ12 الماضية.

باكستان تدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية والنووي

في تطور خطير ينذر بحرب نووية دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية، وفق ما أعلن الجيش.

فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية “البنيان المرصوص”، ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.

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