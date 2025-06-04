زيارة وفد برلماني رفيع المستوى يمثل احزاب هنديه متعدده إلى مصر

يقوم وفد برلماني هندي رفيع المستوي يمثل عدة أحزاب هندية بزيارة إلى مصر حاليا.وأشار بيان لسفارة الهند بالقاهرة اليوم أنه وفي اليوم الثاني من زيارته لمصر، واصل الوفد البرلماني الهندي رفيع المستوى الذي يمثل أحزاب هندية متعددة، برئاسة سوبريا سولي، عضوة البرلمان الهندي لقاءاته مع كبار الشخصيات في مصر، وجامعة الدول العربية، والأوساط الإعلامية والفكرية.

والتقى الوفد بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري.

وأقر الجانبان بالزخم المتزايد في الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، وأكدا موقفهما الموحد ضد الإرهاب.

وأعرب الوفد الهندي عن تقديره العميق لإدانة مصر الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير في باهالجام.

وأكد وزير الخارجية عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الهند، ورحب بتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى الوفد مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وناقشا الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية واسعة النطاق بين الهند والعالم العربي.

وأكد الجانبان على الأولوية الممنوحة لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى تعاون مستدام متعدد الأطراف في هذا الصدد.

وخلال زيارته للنصب التذكاري للحرب بمصر الجديدة بالقاهرة، أشاد الوفد بذكرى الجنود الهنود العديدين الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكدين على الروابط التاريخية الراسخة والتضحيات المشتركة بين الهند ومصر.

وخلال لقاء رفيع المستوى، بقيادة الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أتيحت للوفد فرصة التواصل مع نخبة من المثقفين المصريين وشخصيات اعلامية بارزة وصناع الرأي.

وأكد الوفد موقف الهند الأساسي وعزمها الجماعي على مكافحة الإرهاب، ورحب بدعم مصر المستمر في هذا الصدد.

كما أجرت وسائل إعلام مصرية بارزة مقابلات مع أعضاء الوفد، الذين عبّروا عن رؤية الهند بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي والدبلوماسية التي تركز على مصلحة الشعب.

و أكدت هذه اللقاءات التزام الهند ومصر بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والتصدي لخطر الإرهاب.

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