مدير أوقاف الإسكندرية يشهد افتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد رمضان شحاتة

شهد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، افتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل، الذي أقيم بمسجد رمضان شحاتة التابع لإدارة الجمرك.

يأتى ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي النشء، وتنمية مداركهم الدينية والأخلاقية في بيئة آمنة.

وجاء ذلك بحضور: الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة بالمديرية، والشيخ الأنصاري عمارة، مدير إدارة أوقاف الجمرك، والشيخ عادل الزهيري، إمام وخطيب المسجد والمشرف على تنفيذ البرنامج.

وتضمن البرنامج فقرات تعليمية وتربوية متنوعة، اشتملت على تحفيظ القرآن الكريم، وغرس القيم الإسلامية، وتعليم الآداب العامة، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء، وذلك في إطار من الترفيه الهادف والتشجيع المستمر للأطفال المشاركين.

وفي كلمته، أكد الدكتور نجاح راجح أن مثل هذه البرامج تُعد استثمارًا حقيقيًّا في بناء الشخصية السوية المتزنة، التي تجمع بين العلم والدين والأخلاق.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء، من خلال هذه المبادرات التي تُقام بمختلف المساجد الكبرى تحت إشراف علمي وتربوي متخصص.

كما وجّه الشكر للقائمين على البرنامج، والأئمة والمشرفين على هذه الانشطة، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تعزز من دور المسجد في التنشئة والتربية، وتجعل منه منارةً علمية وتربوية في محيطه المجتمعي.

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