الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أوقاف الإسكندرية يشهد افتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد رمضان شحاتة

الاسكندريه
الاسكندريه

شهد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، افتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل، الذي أقيم بمسجد رمضان شحاتة التابع لإدارة الجمرك.

التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

من الكتابة على الجدران إلى الحفر العشوائي، عقوبة تشويه الآثار في القانون

يأتى ذلك برعاية كريمة من  الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي النشء، وتنمية مداركهم الدينية والأخلاقية في بيئة آمنة.

وجاء ذلك بحضور: الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة بالمديرية، والشيخ الأنصاري عمارة، مدير إدارة أوقاف الجمرك، والشيخ عادل الزهيري، إمام وخطيب المسجد والمشرف على تنفيذ البرنامج.

وتضمن البرنامج فقرات تعليمية وتربوية متنوعة، اشتملت على تحفيظ القرآن الكريم، وغرس القيم الإسلامية، وتعليم الآداب العامة، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء، وذلك في إطار من الترفيه الهادف والتشجيع المستمر للأطفال المشاركين.

وفي كلمته، أكد الدكتور نجاح راجح أن مثل هذه البرامج تُعد استثمارًا حقيقيًّا في بناء الشخصية السوية المتزنة، التي تجمع بين العلم والدين والأخلاق.

وأشار  إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء، من خلال هذه المبادرات التي تُقام بمختلف المساجد الكبرى تحت إشراف علمي وتربوي متخصص.

كما وجّه الشكر للقائمين على البرنامج، والأئمة والمشرفين على هذه الانشطة، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تعزز من دور المسجد في التنشئة والتربية، وتجعل منه منارةً علمية وتربوية في محيطه المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيد الأزهري الأوقاف الدكتور نجاح راجح

مواد متعلقة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

حسن الخطيب: خطة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

النقل تنشر تقريرا عن مشروعات الطرق منذ 2014

أيمن الجميل: استجابة القائد الرئيس السيسي لثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمصريين من مصير مظلم.. وتحية واجبة لشهدائنا فى الجيش والشرطة

وكيل أوقاف الإسكندرية يبحث مع أئمة إدارتي الجمرك وغرب خطة استقبال عيد الأضحى

اجتماع موسع لقيادات أوقاف الإسكندرية مع الأئمة

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

أسماء مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

بالتواريخ، موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2025

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية