وكيل أوقاف الإسكندرية يبحث مع أئمة إدارتي الجمرك وغرب خطة استقبال عيد الأضحى

عقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أئمة إدارتي الجمرك وغرب، وذلك بمسجد الأرضي بمنطقة الجمرك.

ياتى ذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التواصل المباشر والمستمر مع الأئمة، وتفعيل المتابعة الميدانية للارتقاء بالخطاب الدعوي.

جاء اللقاء بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بالمديرية والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة الجمرك والشيخ أحمد شندي مدير إدارة غرب.



أكد وكيل الوزارة خلال كلمته أهمية تجديد النية في خدمة بيوت الله، وتحقيق رسالة الإمام كقدوة في المجتمع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الدعوية والمظهر اللائق، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع من خلال المنبر والأنشطة الدعوية المتنوعة.

كما استعرض خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تجهيز الساحات وتكثيف البرامج الدعوية التي تسلط الضوء على القيم الإيمانية والأخلاقية، وفي مقدمتها فضائل الأضحية وآداب العيد وصلة الأرحام.

من جانبه أوضح الشيخ وسام كاسب أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الدعوي مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهد واليقظة لمواجهة أي أفكار دخيلة تتنافى مع سماحة الإسلام.



واختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم الأئمة وتمكينهم من أداء رسالتهم الدعوية بأعلى كفاءة.



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