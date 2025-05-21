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اجتماع موسع لقيادات أوقاف الإسكندرية مع الأئمة

اجتماع موسع لقيادات
اجتماع موسع لقيادات أوقاف الإسكندرية مع الأئمة

عقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لقاءً موسعًا اليوم الأربعاء الموافق مع  أئمة إدارات: شرق، محرم بك، ووسط، وذلك بمسجد علي بن أبي طالب بسموحة التابع لإدارة شرق الإسكندرية.
 

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بناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار التواصل المباشر مع  الأئمة والوقوف على مستجدات العمل الدعوي 

 

جاء اللقاء بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم سالم (مدير إدارة شرق)، والشيخ عبد الوهاب دويدار (مدير إدارة محرم بك).


وخلال اللقاء، أكد الدكتور "نجاح راجح" أهمية المرحلة الدعوية الحالية، وضرورة التفاعل الإيجابي مع قضايا الوعي والتصدي للأفكار الهدامة مشددًا على الالتزام بالتعليمات الدعوية، وتفعيل دور الإمام في المجتمع من خلال الخطب والدروس والقوافل والمشاركة في الأنشطة الخدمية والمجتمعية.
 

 

كما وجه الشكر الأئمة على ما يُبذل من جهد في الميدان مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من المديرية لكل من يعمل بإخلاص وتفانٍ.
 

ومن جانبه، أكد الشيخ وسام كاسب أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان جودة الأداء الدعوي، وتقديم كل دعم ممكن للأئمة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها المديرية مع الأئمة في مختلف الإدارات تنفيذًا لتوجيهات من وزير الأوقاف بتعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين القيادات والأئمة على أرض الواقع.
 

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الدكتور نجاح عبد الرحمن بالاسكندرية بمسجد علي بن أبي طالب بسموحة

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