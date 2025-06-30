التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الروماني الروماني كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيلة فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل إنتر ميلان أمام فومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي بتشكيل مكون من:

يان سومر - أليساندرو باسيتي - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان - فيديريكو ديماركو - مخيتاريان - كريستيان أصلاني - نيكولا باريلا - دينزل دومفريس - كاركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل فلومينينسي أمام إنتر ميلان

فيما يدخل فريق فلومينينسي مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

فابيو - صامويل - تياجو سيلفا - إجناسيو - رينيه - فاكوندو - بيرنال - مارتينيلي - جون أرياس - نوناتو - خوان فريتيس - جيرمان كانو

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام فلومينينسي في مونديال الأندية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.