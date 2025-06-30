القناة 14: وسط ترقب واسع لمخرجاته، نتنياهو يغادر الأحد إلى واشنطن للقاء ترامب

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيغادر إلى واشنطن يوم الأحد المقبل، في زيارة قد تمتد حتى نهاية الأسبوع، وسط ترقب واسع لمخرجات اللقاءات المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين.

ملفات ساخنة على الطاولة بين نتنياهو وترامب



ومن المتوقع أن تبحث الزيارة ملف الحرب في غزة، صفقة الأسرى، والتهديد الإيراني المتصاعد، إضافة إلى مستقبل الدعم الأمريكي العسكري والسياسي لتل أبيب.

توقيت حساس وضغوط داخلية



تأتي زيارة نتنياهو في ظل ضغوط داخلية إسرائيلية كبيرة، خاصة من عائلات الأسرى وقيادات المعارضة، بالإضافة إلى خلافات متزايدة داخل الحكومة بشأن مسار الحرب.

واشنطن تراقب وتوازن زيارة نتنياهو



تراقب الإدارة الأميركية عن كثب تحركات نتنياهو، وتحاول التوفيق بين دعم إسرائيل والضغط نحو التهدئة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف من انفجار أوسع في المنطقة.

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