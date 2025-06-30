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خارج الحدود

حكومة الاحتلال تزعم: نتنياهو يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة واستعادة الرهائن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعمت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على إنهاء العملية في غزة واستعادة الرهائن بأقرب وقت.

التوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقتة

في سياق متصل، زعم مسئول إسرائيلي أن الكيان الصهيوني يقترب من التوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقتة مع حركة حماس، وسط تصاعد وتيرة الوساطات الإقليمية والدولية.

الضغوط الدولية على الجانبين لوقف حرب غزة

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الجانبين لوقف حرب غزة المستمرة منذ شهور، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية، فيما يُنتظر أن تكون الساعات المقبلة حاسمة في بلورة صورة المشهد. 

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حكومة الاحتلال نتنياهو غزة حماس الكيان الصهيونى حرب غزة

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