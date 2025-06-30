إعلام عبري: لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب الإثنين المقبل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مساء اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا ضم عددًا من أعضاء الحكومة وكبار قادة الأجهزة الأمنية، في إطار تقييم تطورات ملف الحرب في غزة.

ملف الأسرى الإسرائيليين في صدارة الأولويات



وبحسب التقرير، فإن المجتمعين قرروا انتظار أي تطورات جوهرية تتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفي حال عدم تحقق تقدم، فإن الحكومة ستتخذ خطوات أو إجراءات جديدة قريبًا.

لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب



وفي سياق متصل، رجحت القناة أن يُعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، في زيارة قد تحمل أبعادًا سياسية داخلية ودولية في ظل التصعيد المستمر.

ترقب وقلق في الشارع الإسرائيلي



الشارع الإسرائيلي يترقب نتائج التحركات السياسية والأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط من عائلات الأسرى، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في حال فشل مساعي التهدئة.



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