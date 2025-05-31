مواصفات هاتف أوبو Oppo Renno 11 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات هاتف أوبو Reno11 pro، والذى تم طرحه ضمن سلسلة تشمل OPPO Reno11 F 5G وOPPO Reno11 5G، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف أوبو.

مواصفات هواتف أوبو

يأتي هاتف أوبو OPPO Reno11 F 5G بنظام تصوير ثلاثي الكاميرات بدقة 64 ميجا بكسل وشاشة AMOLED 120 هرتز، وعلى الجانب الآخر يتسم الهاتف OPPO Reno11 5G بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع نظام OIS لتثبيت الصور، مع سماعات رياضية مزدوجة.

كما يأتى هاتف أوبو OPPO Reno11 F 5G بوزن خفيف يبلغ 177 جرام وسُمك لا يزيد عن 7.54 مليمتر.

بينما يأتي هاتف Reno11 5G بتصميم ثلاثى الأبعاد ووزن يبلغ 182 جرام مع سُمك 7.99 مليمتر، ويتسم الهاتفان بالتباين مع نظام Sunshine Ring للكاميرات والذي يجعل الكاميرا تصعد من خلفية الهاتف مع تفعيل نظام تصوير البورتريه فائق الدقة المتوافر في الهاتفين.

اختبار توصيل كابل USB-C لأكثر من 20 ألف مرة

الهاتف تم اختباره لتحمل أكثر من 100 ألف ضغطة على زر الصوت، و200 ألف ضغطة على زر التشغيل، مع اختبار توصيل كابل USB-C لأكثر من 20 ألف مرة، مع شاشة AMOLED 120 هرتز بمساحة 6.7 بوصة وتكنولوجيات الشاشة المُبتكرة، مع وجود حد يبلغ 1.47 مليمتر على الجانبين مع نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف والتي تبلغ 93.4% مع أعلى درجة لسطوع الشاشة والتي تبلغ 1100 شمعة، ذو معدل تحديث يبلغ 120 فضلًا عن تقنية تعديل عرض النبضة أو PWM مع تعديل الإضاءة لتصل إلى 90 شمعة.

كما يُمكن للهاتف Reno11 F 5G تشغيل الموسيقى أو الأغاني التي تفضلها أو تشغيل أصوات هادئة من خلال وضعية Ultra Volume Mode التي تزيد من الصوت بنسبة 300% من خلال السماعات كما ان الهاتف به نظام الكاميرات الثلاثي وتصوير الفيديو بقدرة 4K، وتلتقط الكاميرا الأساسية والتي تبلغ دقتها 64 ميجا بكسل بالإضافة إلى وضعية تصوير OPPO intelligent Night وزاوية العدسة التي تبلغ 25 مليمتر أما بالنسبة لتصوير المساحات الكبيرة فالهاتف مزود بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، فضلًا عن مجال رؤية شامل يبلغ 112 درجة.

كاميرا هاتف OPPO Reno 115G

أما هاتف OPPO Reno 115G فيأتى بكاميرا تليفوتو بدقة 32 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ما يعادل 47 ملم، تقريب زوم بقوة 2x وتدعم تجربة التصوير ذ هذه مستشعر Sony IMX709 وقدرة الزوم 2x فضلًا عن نظام RGBW لتنظيم البكسلات مما يزيد من حساسية التصوير بنسبة 60% وبخفض من الضوضاء في الصور بنسبة 35% بالمقارنة بالمستشعرات التقليدية.

أما الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح تاتى بدقة 50 ميجا بكسل ونظام OIS لتثبيت الصور وعدسة تعمل بسرعة f/1.8 ومستشعر Sony LYT600 الجديد فضلًا عن القدرة على تصوير المساحات الكبيرة بأعلى مُعدلات الجودة، مزود الهاتف بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، فضلًا عن مجال رؤية شامل يبلغ 112 درجة بجاني التكامل بين خوارزمية تصوير البورتريه المُتقدمة مع وضعية تصوير Portrait Mode المُبتكرة.

وتُمكن تلك التكنولوجيات المستخدمين في التقاط الصور البورتريه عن طريق التكبير 1x أو 2x لتصوير كافة الأشياء والشخصيات على أكمل وجه.

كما يقوم الهاتف بتعديل الصور البورتريه لإظهار جمال كل شخص وتساعد تقنية bokeh المصور في تعديل الفوكس الخاص بالصورة ليصبح أكثر دقة مع الفيديوهات 4K شديدة الوضوح من كلا الكاميراتين الرئيسية وكاميرا التصوير الذاتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويستطيع المستخدمين من خلال تقنية File Dock حفظ الصور أو النصوص أو الملفات بمختلف أنواعها عن طريق drag-and-drop في مختلف التطبيقات.

وتعمل تقنية Smart Touch على التقاط الصور والنصوص وحتى النصوص بداخل الصور من لقطات الشاشة وتعمل على تقسيم الملف إلى ستة أشياء من الصور ويحفظ الملف في File Dock، حيث يُمكن تحويل هذا الملف إلى ملصق أو ستيكر وارساله مباشرة لتطبيق آخر.

يعمل الهاتف بالجيل الثاني

كما يعمل الهاتف بالجيل الثاني من Trinity Engine في ColorOS 14 وتساهم تقنية تنشيط الروم على زيادة القدرة على الحفظ لتصل إلى 19 جيجا بايت من المساحات الإضافية من إجمالي سعة الحفظ التي تبلغ 256 جيجا بايت وهذا من خلال ضغط البيانات غير المستخدمة ومسح الملفات المُكررة.

أما بالنسبة لتكنولوجيا تنشيط الرام، فيُمكنها تشغيل حتى 27 تطبيق في نفس الوقت في الخلفية لأكثر من 72 ساعة. أما بالنسبة لتكنولوجيا تنشيط وحدة المعالجة المركزية، فهي تعمل على تعلم عادات الاستخدام.

ذاكرة الوصول العشوائي

ويدعم الهاتفين رقيقة MediaTek Dimensity 7050 chipset مما يقدم قدرة حوسبة تبلغ 6 nm وفي الهاتف Reno11 5G، يوجد 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى 12 جيجا بايت من خلال قدرات توسع الرام، أما بالنسبة لهاتف Reno11 F 5G، فيوجد به 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى 8 جيجا بايت من خلال قدرات توسع الرام.

أما بالنسبة للبطارية، تتسم سلسلة هواتف Reno11 5G ببطارية تدوم أطول بسعة 5000 مللي أمبير، وفي الهاتف Reno11 5G يُمكن الاعتماد على SUPERVOOCTM للشحن فائق السرعة 67 واط، حيث يُمكن الوصول إلى 33% من سعة البطارية في 10 دقائق والوصول لكامل شحن البطارية في 45 دقيقة أما بالنسبة للهاتف Reno11 F 5G يُمكن الوصول إلى 30% من سعة البطارية في 10 دقائق والوصول لكامل شحن البطارية في 48 دقيقة، وسيكون الهاتف Reno11 F 5G متاحًا بلونين هما الأخضر والأزرق، بينما يتوافر الهاتف Reno11 5G باللونين الأخضر والرمادي.

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