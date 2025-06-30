الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول إسرائيلي عن حرب غزة: نريد صفقة بأسرع وقت لهذا السبب

حرب غزة، فيتو
حرب غزة، فيتو

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب لن توافق على التزام مسبق بأن أي وقف إطلاق نار مؤقت سيؤدي إلى إنهاء حرب غزة، مشددًا على أن هذا مطلب غير قابل للنقاش حاليًا.

مرونة مشروطة من الجانب الإسرائيلي

وزعم المسئول إن إسرائيل مستعدة لإبداء قدر من المرونة في المفاوضات، لكن دون تقديم أي ضمانات لحماس بأن الهدنة المؤقتة ستتحول إلى وقف دائم للحرب.

حماس تطالب بضمانات.. وإسرائيل ترفض

وأوضح أن حماس تصر على الحصول على ضمان مؤكد لإنهاء الحرب كشرط لإتمام صفقة الأسرى، إلا أن "ذلك لن يحدث"، بحسب تعبيره.

الخطر على الأسرى الإسرائيليين يتصاعد

وأكد المسئول أن إسرائيل حريصة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لأن الخطر على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة يزداد يومًا بعد يوم.

واختتم تصريحاته زاعما: نريد صفقة بأسرع وقت وإذا لم يكن هناك طرف يمكن الحديث معه فسنوسع العملية البرية بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الاسري الإسرائيليين حرب غزة حماس إسرائيل العملية البرية بغزة

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية: الحكومة تتخذ قرارا مصيريا بشأن الحرب في غزة اليوم أو غدًا

حرب داخلية في إسرائيل، دفاع ومالية الاحتلال يتصارعان على 8.6 مليار دولار

إعلام عبري: لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب الإثنين المقبل
ads

الأكثر قراءة

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

بعد جلسة عاصفة، سيناريوهات تعامل النواب مع تعديل قانون الإيجار القديم

شاهد فيلم الحارس الأمين من إنتاج الشئون المعنوية لرجال الدفاع الجوى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية