مسئول إسرائيلي عن حرب غزة: نريد صفقة بأسرع وقت لهذا السبب

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب لن توافق على التزام مسبق بأن أي وقف إطلاق نار مؤقت سيؤدي إلى إنهاء حرب غزة، مشددًا على أن هذا مطلب غير قابل للنقاش حاليًا.

مرونة مشروطة من الجانب الإسرائيلي

وزعم المسئول إن إسرائيل مستعدة لإبداء قدر من المرونة في المفاوضات، لكن دون تقديم أي ضمانات لحماس بأن الهدنة المؤقتة ستتحول إلى وقف دائم للحرب.

حماس تطالب بضمانات.. وإسرائيل ترفض

وأوضح أن حماس تصر على الحصول على ضمان مؤكد لإنهاء الحرب كشرط لإتمام صفقة الأسرى، إلا أن "ذلك لن يحدث"، بحسب تعبيره.

الخطر على الأسرى الإسرائيليين يتصاعد

وأكد المسئول أن إسرائيل حريصة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لأن الخطر على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة يزداد يومًا بعد يوم.

واختتم تصريحاته زاعما: نريد صفقة بأسرع وقت وإذا لم يكن هناك طرف يمكن الحديث معه فسنوسع العملية البرية بغزة

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