صحيفة إسرائيلية: الحكومة تتخذ قرارا مصيريا بشأن الحرب في غزة اليوم أو غدًا

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبل الحملة العسكرية في غزة خلال اليوم أو غدًا.

3 سيناريوهات بشأن قطاع غزة

وأوضحت المصادر أن ثلاثة خيارات رئيسية مطروحة للنقاش:

الاحتلال الكامل لقطاع غزة

فرض حصار خانق على حماس

التوصل إلى صفقة تهدئة تشمل عودة الأسرى الإسرائيليين.

معارضة يمينية شرسة لأي صفقة بشأن غزة



وأشارت الصحيفة إلى أن وزيريْن من اليمين المتطرف، هما بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، يعارضان بشدة خيار الصفقة، ويطالبان بتصعيد القتال وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

القرار تحت ضغط داخلي وخارجي



يأتي هذا التوجه في ظل ضغوط داخلية من عائلات الأسرى والمجتمع الدولي، في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية كارثية وتصعيدًا مستمرًا في المواجهات.

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