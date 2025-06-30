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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تتم مطلع الأسبوع المقبل

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قد تُجرى مطلع الأسبوع المقبل، خلافًا لما كان مخططًا له في السابق بإجرائها خلال الشهر القادم.

 

تسارع التطورات يدفع لتغيير جدول زيارة نتنياهو لواشنطن
 

يأتي هذا التغيير في توقيت الزيارة وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة، ما يرجّح أن يكون للزيارة طابع عاجل يتعلق بملفات حساسة.

 

أجندة ثقيلة على الطاولة
 

من المتوقع أن تشمل الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول تطورات الحرب في غزة، ومصير مفاوضات التهدئة، بالإضافة إلى الملف الإيراني والتنسيق الأمني الإقليمي.

 

زيارة في توقيت حرج
 

تأتي الزيارة المرتقبة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، إضافة إلى توتر داخلي متصاعد في الساحة السياسية الإسرائيلية.

 

وذكر إعلام عبري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن إنهاء الحرب في غزة ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن.

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