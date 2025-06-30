حرب داخلية في إسرائيل، دفاع ومالية الاحتلال يتصارعان على 8.6 مليار دولار

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن اندلاع معركة تبادل اتهامات غير مسبوقة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، بشأن حساب تكاليف الحرب الجارية في غزة.

فجوة مالية بقيمة 8.6 مليار دولار



وبحسب التقرير، فإن الفجوة في تقديرات التكاليف بين الوزارتين بلغت 8.6 مليار دولار، ما فجر خلافات حادة حول أوجه الإنفاق، والمساءلة، وشفافية التعامل مع ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

اتهامات متبادلة بالإخفاء والتضليل بين وزارتي المالية والدفاع



وأشارت القناة إلى أن مسؤولي وزارة المالية اتهموا الجيش ووزارة الدفاع بإخفاء معلومات حساسة وتضليل الجهات المعنية بشأن الإنفاق، فيما ردت وزارة الدفاع بأن المالية تُعيق الدعم اللوجستي للجنود وتعطّل تعويضات الجنود والمقاتلين.

الجدل يتصاعد وسط حرب مكلفة وطويلة



تأتي هذه الأزمة وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على حكومة نتنياهو، مع استمرار العمليات المكلفة في قطاع غزة، والتي باتت تُثقل كاهل الميزانية العامة بشكل غير مسبوق.

وزعمت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على إنهاء العملية في غزة واستعادة الرهائن بأقرب وقت.

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