الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حرب داخلية في إسرائيل، دفاع ومالية الاحتلال يتصارعان على 8.6 مليار دولار

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن اندلاع معركة تبادل اتهامات غير مسبوقة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، بشأن حساب تكاليف الحرب الجارية في غزة.

 

فجوة مالية بقيمة 8.6 مليار دولار
 

وبحسب التقرير، فإن الفجوة في تقديرات التكاليف بين الوزارتين بلغت 8.6 مليار دولار، ما فجر خلافات حادة حول أوجه الإنفاق، والمساءلة، وشفافية التعامل مع ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

 

اتهامات متبادلة بالإخفاء والتضليل بين وزارتي المالية والدفاع
 

وأشارت القناة إلى أن مسؤولي وزارة المالية اتهموا الجيش ووزارة الدفاع بإخفاء معلومات حساسة وتضليل الجهات المعنية بشأن الإنفاق، فيما ردت وزارة الدفاع بأن المالية تُعيق الدعم اللوجستي للجنود وتعطّل تعويضات الجنود والمقاتلين.

 

الجدل يتصاعد وسط حرب مكلفة وطويلة
 

تأتي هذه الأزمة وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على حكومة نتنياهو، مع استمرار العمليات المكلفة في قطاع غزة، والتي باتت تُثقل كاهل الميزانية العامة بشكل غير مسبوق.

 

وزعمت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على إنهاء العملية في غزة واستعادة الرهائن بأقرب وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الدفاع الإسرائيلية المالية الإسرائيلية حرب غزة غزة القناة 12 الاسرائيلية

مواد متعلقة

حكومة الاحتلال تزعم: نتنياهو يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة واستعادة الرهائن

«من صبرا وشاتيلا إلى محرقة غزة.. دماء الفلسطينيين لا تتوقف».. 56 ألف شهيد في حرب الإبادة على القطاع.. والصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في الجرائم

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة
ads

الأكثر قراءة

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

بعد جلسة عاصفة، سيناريوهات تعامل النواب مع تعديل قانون الإيجار القديم

شاهد فيلم الحارس الأمين من إنتاج الشئون المعنوية لرجال الدفاع الجوى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية