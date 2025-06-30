إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

ذكر إعلام عبري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن إنهاء الحرب في غزة ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن.

صفقة مشروطة بالعودة للقتال في غزة

وبحسب المصادر، فإن الخيار الوحيد المطروح حاليًا هو صفقة مؤقتة لتبادل الأسرى وفقًا لمخطط "ويتكوف"، يتضمن إمكانية استئناف العمليات العسكرية بعد تنفيذ الصفقة.

جيش الاحتلال: نسيطر على 75% من القطاع

من جانبه، أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية أنه يسيطر على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، لكنه يواجه مقاومة متواصلة في بعض المناطق.

وزراء إسرائيليون يشككون في دقة المعلومات

في المقابل، أعرب بعض الوزراء خلال اجتماع أمني عن تشكيكهم في صحة المعلومات التي قدمها الجيش، مؤكدين أنها "منقوصة" ولا تعكس الصورة الكاملة على الأرض.

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