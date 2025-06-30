الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكر إعلام عبري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن إنهاء الحرب في غزة ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن.

 

صفقة مشروطة بالعودة للقتال في غزة

وبحسب المصادر، فإن الخيار الوحيد المطروح حاليًا هو صفقة مؤقتة لتبادل الأسرى وفقًا لمخطط "ويتكوف"، يتضمن إمكانية استئناف العمليات العسكرية بعد تنفيذ الصفقة.

 

جيش الاحتلال: نسيطر على 75% من القطاع

من جانبه، أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية أنه يسيطر على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، لكنه يواجه مقاومة متواصلة في بعض المناطق.

 

وزراء إسرائيليون يشككون في دقة المعلومات

في المقابل، أعرب بعض الوزراء خلال اجتماع أمني عن تشكيكهم في صحة المعلومات التي قدمها الجيش، مؤكدين أنها "منقوصة" ولا تعكس الصورة الكاملة على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام عبري نتنياهو حرب غزة غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إيهود باراك يحذر من حرب استنزاف مع إيران ويدعو لإسقاط حكومة نتنياهو

نتنياهو: المعركة ضد حماس في غزة لم تنته

نتنياهو: علينا إعادة الرهائن وهزيمة حماس
ads

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27، إنقاذ شادي ووفاة الكرداوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية