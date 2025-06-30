"مواجهة الشائعات وأمن مصر القومي" ندوة توعوية بجامعة دمنهور (صور)

نظمت كلية الأداب بجامعة دمنهور ندوة توعوية بعنوان " مواجهة الشائعات وأمن مصر القومي"، بإشراف الدكتورة سماح الصاوي - القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة عبير قاسم - وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم - نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو

ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو



حاضر بالندوة الدكتور فضل الله إسماعيل – أستاذ الفلسفة، الدكتور محمد أبو علي - أستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية بالكلية، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وما يقرب من 100 طالب.



واكدت الدكتورة إيناس إبراهيم حرص جامعة دمنهور على التوعية بالقضايا المجتمعية والظواهر التي تواجه المجتمعات، مشيرة إلى أن الشائعات تعد من أخطر تلك الظواهر، خاصة في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في انتشارها بسرعة هائلة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن أهمية مواجهة الشائعات تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وأمن مصر القومي فهي سلاح مدمر يزعزع الثقة ويفكك النسيج الاجتماعي، لما لها من آثار سلبية وخيمة على أمن المجتمع واستقراره لافتة إلى أهمية بذل الجهود المكثفة للتوعية حول كيفية التصدي للشائعات ومخاطرها، ومواجهتها فهي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الأفراد والمؤسسات للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.



وأشارت الدكتورة عبير قاسم إلى حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تقديم عدد من الندوات الصيفية بهدف إجراء حوارات للتواصل المستمر مع الطلاب واتاحة الأنشطة التوعوية لتنمية وعي الشباب الجامعي ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة والتحديات التي تواجه الوطن، متناولة مفهوم حروب الجيل الرابع وهي حروب الشائعات التي تعد أخطر من حروب الأسلحة، وهي من أخطر القضايا التي تواجه مصر وتحتاج إلى وعي حقيقي لمواجهتها.



هذا وقد أوضح الدكتور فضل الله إسماعيل، أن الشائعات تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن مصر القومي، حيث تُستخدم لتعطيل الاستقرار الاجتماعي وزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، وقد كثر ترويج الشائعات في أوقات الأزمات التي تمر بالبلاد، مما يزيد من الفوضى ويؤثر على الوحدة الوطنية، مثمنا دور الحكومة المصرية وجهودها لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التوعية الإعلامية وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين.





ندوة توعوية بجامعة دمنهور، فيتو

وأكد الدكتور محمد أبو علي، ضرورة رفع مستوى الوعي بين الناس وتعزيز ثقتهم، موضحا علاقة الشائعات بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذك دور وسائل التواصل الاجتماعي في تداول الشائعات، الأمر الذي يستلزم وضع استراتيجيات لمراقبة المحتوى، وتتطلب مكافحة الشائعات تكاتف جميع فئات المجتمع للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي.









جدير بالذكر أن جامعة دمنهور كانت قد وجهت في وقت سابق بضرورة وضع خطة متكاملة للأنشطة الطلابية والدورات التدريبية والندوات التوعوية وورش العمل، خلال فترة الصيف، لضمان تفعيل مشاركة الطلاب واستثمار أوقاتهم في أنشطة هادفة.

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