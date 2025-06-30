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القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة  إنتر ميلان وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، تصاعدت معدلات البحث على محرك البحث الجول بكثافة كبيرة في الساعات الأخيرة، من قبل عشاق الساحرة المستديرة بحثا عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد فلومينينسي البرازيلي في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية 

وتتجه الأنظار إلى ملعب "بنك أوف أمريكا" في ولاية نورث كارولينا، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في صمن نهائي كأس العالم للأندية 

تُقام مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025، على ملعب بنك أوف أمريكا.
 

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

يُمكن متابعة مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي عبر شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة، التي أعلنت رسميًا حصولها على حقوق بث بعض مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تُنقل المباراة عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

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