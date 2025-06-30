الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدكتور أسامة سعودي يكتب عن تعديلات قانون الرياضة الجديد

الدكتور أسامة سعودي،
الدكتور أسامة سعودي، فيتو

 تُناقش حاليًا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري الجديد، إضافة نص يُجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية (النادي) وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة له. هذا التوجه أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على مبادئ الشفافية والحوكمة ومنع تضارب المصالح.

مخالفة للدستور ومعايير الحوكمة

المادة (27) من الدستور المصري تنص على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع تضارب المصالح. ويُحذر خبراء من أن الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والشركة التابعة قد يُخل بتوازن المصالح، ويُضعف استقلالية القرارات داخل الكيانين، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ والمعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.

تحايل على مبدأ العمل التطوعي في قانون الرياضة

قانون الرياضة الحالي رقم 71 لسنة 2017 يمنع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ، ويؤكد على أن عضوية مجالس الإدارة ذات طابع تطوعي بحت. 

ويرى المعارضون أن النص الجديد قد يُشكل ثغرة قانونية تُتيح استفادة غير مباشرة للأعضاء عبر النفوذ والمعلومات، حتى في غياب مقابل مادي مباشر.

تعارض مع دليل حوكمة الشركات المصري

دليل حوكمة الشركات، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يُشدد على استقلالية القرارات ومنع تضارب المصالح. ووفقًا لهذا الدليل، يجب الفصل بين الأدوار الإدارية لضمان الشفافية.

التجارب الدولية تُعارض هذا التداخل

في الأندية العالمية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، يُطبق الفصل التام بين إدارة النادي والشركات التابعة له، التزامًا بمعايير الحوكمة.

الخلاصة

التعديلات المقترحة تحتاج لمزيد من الدراسة، لضمان تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الرياضي وحماية الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسات الرياضية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الرياضة قانون الرياضة المصري الجديد الهيئة الرياضية شركة الخدمات الرياضية الدستور المصري الدكتور أسامة سعودي أسامة سعودي

مواد متعلقة

تغييرات جذرية في مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتعديلات قانون الرياضة

مفاجأة في تعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ 8 سنوات

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية