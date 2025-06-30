الدكتور أسامة سعودي يكتب عن تعديلات قانون الرياضة الجديد

تُناقش حاليًا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري الجديد، إضافة نص يُجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية (النادي) وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة له. هذا التوجه أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على مبادئ الشفافية والحوكمة ومنع تضارب المصالح.

مخالفة للدستور ومعايير الحوكمة

المادة (27) من الدستور المصري تنص على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع تضارب المصالح. ويُحذر خبراء من أن الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والشركة التابعة قد يُخل بتوازن المصالح، ويُضعف استقلالية القرارات داخل الكيانين، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ والمعلومات لتحقيق مكاسب شخصية.

تحايل على مبدأ العمل التطوعي في قانون الرياضة

قانون الرياضة الحالي رقم 71 لسنة 2017 يمنع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ، ويؤكد على أن عضوية مجالس الإدارة ذات طابع تطوعي بحت.

ويرى المعارضون أن النص الجديد قد يُشكل ثغرة قانونية تُتيح استفادة غير مباشرة للأعضاء عبر النفوذ والمعلومات، حتى في غياب مقابل مادي مباشر.

تعارض مع دليل حوكمة الشركات المصري

دليل حوكمة الشركات، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يُشدد على استقلالية القرارات ومنع تضارب المصالح. ووفقًا لهذا الدليل، يجب الفصل بين الأدوار الإدارية لضمان الشفافية.

التجارب الدولية تُعارض هذا التداخل

في الأندية العالمية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، يُطبق الفصل التام بين إدارة النادي والشركات التابعة له، التزامًا بمعايير الحوكمة.

الخلاصة

التعديلات المقترحة تحتاج لمزيد من الدراسة، لضمان تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الرياضي وحماية الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسات الرياضية المصرية.

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