الإثنين 30 يونيو 2025
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خارج الحدود

بن غفير يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو

بن غفير،فيتو
بن غفير،فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير: “أعارض بشدة أي صفقة جزئية مع حماس”.

وأضاف بن غفير: “يجب إلغاء محاكمة نتنياهو التي تعتبر بمثابة ابتزاز سياسي، كما  يجب تحرير المختطفين لكن ليس على حساب أمن بلادنا”.

وقبل وقت سابق قال إيتمار بن غفير، إنه يجد صعوبة في تصديق أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيُقدم على تكرار أخطاء الماضي من خلال الدخول في مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

تحذير من خطوات قد تُضعف السيادة الإسرائيلية

وأضاف بن غفير في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام عبرية: "إقامة دولة فلسطينية تعني خطرًا وجوديًا على إسرائيل، ونحن نرفض بشكل قاطع أي توجه نحو تسوية على هذا الأساس".

ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات السلام، بينما يواصل وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي التلويح بالانسحاب من الحكومة إذا تم اتخاذ خطوات من هذا النوع.

وكشفت صحيفة إسرائيل، اليوم، عن محادثة رباعية جمعت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

 

 

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