تفاصيل صادمة في واقعة اتهام أب بهتك عرض طفلته بالمرج

استمعت نيابة المرج إلي أقوال طفلة اتهمت والدها “سائق” بهتك عرضها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة قسم شرطة المرج.

وقالت الطفلة : إنها لاحظت أن والدها يطلب منها أن تستحم بشكل مستمر ويتشاجر معها، متعللا بأن ملابسها متسخة وليست نظيفة، وعندما تدخل الحمام يراقبها ويفتح الباب عليها.

وأضافت الطفلة إن والدها كان يدخل عليها الحمام ويلامسها بشكل غريب، فأبلغت والدتها التي تشاجرت معه وأبلغت الشرطة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها الذي يعمل سائقا بالتحرش وهتك عرضه ابنتهما، والتلصص عليها أثناء استحمامها داخل الشقة محل سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتظر حتى نزول الأم لقضاء بعض أغراض المنزل، ثم يتحرش بابنته وينتظر حتى تدخل الحمام ويتلصص بالنظر إليها ويهتك عرضها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك بابنته، وكل ما جاء على لسان زوجته مكيدة لطرده من الشقة والاستيلاء عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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