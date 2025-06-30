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رياضة

أنس جابر تغادر بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا

أنس جابر
أنس جابر

التنس، ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول، وذلك بعد سقوطها أمام البلغارية فيكتوريا توموفا، اليوم الإثنين.

وخسرت أنس وصيفة البطولة عامي 2022 و2023 بنتيجة (7-6) و(2-0)، قبل الانسحاب بسبب الإصابة.

وعانت أنس  جابر من الإصابة في المجموعة الأولى وتطلب الأمر مغادرتها الملعب لتلقي العلاج، وعادت بصورة أفضل ونجحت على الرغم من تأخرها بكسر للإرسال في رد ذلك الكسر ودفع المجموعة إلى شوط كسر التعادل والذي تقدمت به (5-4)، ولكن نجحت البلغارية في حسمه لصالحها في نهاية المطاف قبل أن تقرر أنس عدم استكمال اللقاء بعد شوطين من المجموعة الثانية.

وتنتظر البلغارية في الدور الثاني مواجهة الفائزة من مباراة البريطانية سوناي كارتال، واللاتفية إيلينا أوستابينكو.

ولم تجد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 14 على البطولة، أي معاناة في التغلب على المجرية أنا بوندار بنتيجة (6-3) و(6-1)، لتلتقي في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة الفرنسية فارفارا جراشيفا والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

وبحسب أرقام "أوبتا"، تعد سفيتولينا واحد من لاعبتين اثنتين لم تخسرا في الدور الأول لأي بطولة من الجراند سلام في آخر 7 أعوام (21 انتصارًا)، إلى جانب أشلي بارتي (10)، بين اللاعبات اللاتي خضن 5 مباريات على أقل تقدير.

وحجزت الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 22 على البطولة، مقعدها في الدور الثاني بعد التغلب على الأسترالية كيمبيرلي بيريل بنتيجة (6-0) و(6-4).

وتواجه فيكيتش في الدور الثاني الإسبانية كريستينا بوكسا، والتي تفوقت بدورها على الرومانية أنكا تودوني بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4).

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