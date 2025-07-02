الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

الصناعات الغذائية تبحث مع غرفة تجارة برشلونة سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبلت  غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، روجير كوردونا ممثل غرفة تجارة برشلونة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين الشركات المصرية ونظيراتها الإسبانية في عدد من القطاعات، من بينها اللحوم والأسماك، والخضر والفواكه، ومنتجات الألبان.

 يأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وإسبانيا وبالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في مدريد.

وتُعد غرفة تجارة برشلونة إحدى أعرق الغرف التجارية في إسبانيا، وتعمل على دعم الشركات وتطوير العلاقات التجارية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب الغرفة أحمد العيوطي عضو مجلس الإدارة، الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي والفريق المعاون، والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها. وتناول اللقاء بحث آليات دعم التعاون بين الجانبين، وتحديد فرص الشراكة وتوسيع مجالات التبادل التجاري بين الشركات المصرية والإسبانية.

غرفة الصناعات الغذائية تطلق العدد الأول من النشرة الاقتصادية

وأطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية العدد الأول من النشرة الاقتصادية،  ويأتي هذا كخطوة تعكس التزامها بدعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

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وتأتي هذه النشرة لتكون مصدرا موثوقا للمعلومة الاقتصادية المتخصصة من خلال متابعة وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، واستعراض تطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.

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