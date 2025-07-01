الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا حول "سلاسل الإمداد والتسويق في المصانع"

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج تدريبي حول "سلاسل الإمداد والتسويق في المصانع" بحضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الغرفة على رفع كفاءة العاملين بالشركات أعضاء الغرفة.

تناول هذا التدريب مناقشة بعض الموضوعات الهامة، مثل: "أهمية صناعة الأعلاف عالميًّا، دراسة الجدوى، عوامل النجاح والمخاطر، الابتكار والاستدامة في صناعة الأعلاف، مكونات سلسلة إمداد مصنع الأعلاف، أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد، الهيئات التنظيمية في سلسلة الإمداد، أخصائي سلسلة التوريد، المهام الرئيسية في سلسلة التوريد، المشاكل والتحديات

استراتيجيات التسويق الناجحة

كما تناول البرنامج أهمية سلسلة الإمداد في صناعة الأعلاف، إدارة المخزون والمخاطر، عمليات مصنع الأعلاف " قلب سلسلة الإمداد "، موارد المؤسسة، تطوير المنتج وتركيبة العلف، التوزيع في سلسلة إمداد الأعلاف، المبيعات والتسويق في صناعة الأعلاف، صفات المسوق الماهر، بعض استراتيجيات التسويق الناجحة، التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، الدعم الفني وخدمة العملاء، ومراحل أبحاث السوق.

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