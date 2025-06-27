الجمعة 27 يونيو 2025
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اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تطلق العدد الأول من النشرة الاقتصادية

المهندس أشرف الجزايرلي،
المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فيتو

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية  العدد الأول من النشرة الاقتصادية،  ويأتي هذا كخطوة تعكس التزامها بدعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه النشرة لتكون مصدرًا موثوقًا للمعلومة الاقتصادية المتخصصة من خلال متابعة وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، واستعراض تطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.

كما تسلط النشرة الضوء على التكتلات الاقتصادية واتفاقيات التجارة المؤثرة على حركة السلع والمنتجات الغذائية.

ويهدف هذا الإصدار إلى تقديم محتوى تحليلي دقيق ومعلومات محدثة تساعد في استكشاف الفرص والتحديات، وتعزز جهود التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية.

وقالت الغرفة  أن  هذا الإصدار القيمة المرجوة، يُشكل إضافة حقيقية لمسيرة التطوير المستدام في قطاع الصناعات الغذائية.

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غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية تحاد الصناعات المصرية

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