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حوادث

المشدد 10 سنوات لنصاب الشهادات التعليمية بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة إدارة كيان تعليمي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج.

كانت أجهزة  وزارة الداخلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم  وبحوزته مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها لنفسه  مطبوعات دعائية خاصة به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة النصب والاحتيال على المواطنين تزوير المحررات الرسمية منطقة المرج الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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