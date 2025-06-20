بعد التحقيق معه، تعرف على عقوبة "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة بواقعة البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد فيتو عقوبة البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة كالاتي:

قالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والإدارية العليا، إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي تستطيع أن تقضي على المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى انحدار الثقافة المجتمعية.



وأضافت، أن العقوبة القانونية لجرائم التحريض للفسق والفجور التي نص عليها القانون تتراوح من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذه تعتبر جنحة وليست جريمة، أما عن تهمة خدش الحياء العام فأقصى عقوبة لها سنة، ذلك إذا ثبت بالأدلة أنها ارتكبت هذه التهم.



وأكدت “محفوظ”، إن نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وفق المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

وكانت معلومات وردت إلى مباحث الآداب عن إجراء المتهم لقاءات مصورة مع راقصات تظهرن في أوضاع مخلة، وتتلفظن بألفاظ إيحائية بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويقع تحت طائلة الجرائم الأخلاقية.



وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن "المذيع الفرفوش" كان قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب محتواه المثير للجدل على منصات السوشيال ميديا، والذي اعتبره كثيرون إساءة لقيم وتقاليد المجتمع.

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