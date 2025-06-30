الإثنين 30 يونيو 2025
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4,3 % من السائقين تحت تأثير المخدرات

طرق مصر في خطر

بعد أن اهتزت القلوب لفاجعة بنات المنوفية، التي راحت ضحيتها أرواح بريئة بسبب تهور خلف عجلة القيادة، تُسلط وزارة الداخلية الضوء مجددًا على خطر لا يقل فتكًا، القيادة تحت تأثير المخدرات. 

الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة ليست مجرد إحصائيات، بل هي صرخة تحذير تُطلقها الدولة: 2,198 سائقًا ثبت تعاطيهم للمخدرات في أقل من ستة أشهر. هذا الرقم ليس مجرد نتيجة حملات، بل هو مؤشر على وجود قنبلة موقوتة تسير على عجلات، وتُهدد حياة كل مواطن على الطريق. فهل ننتظر كارثة أخرى لنستوعب حجم الخطر؟

أرقام صادمة من على الطريق

وزارة الداخلية كشفت عن نتائج حملات مكثفة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 23 يونيو 2025. وبالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. الأرقام التي تم الإعلان عنها ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات على حجم خطر يهدد سلامة المواطنين على كل طريق رئيسي وفرعي في مصر.


خلال هذه الفترة، تم فحص 51,507 سائقًا، من بينهم سائقو الحافلات، الشاحنات، والمركبات الخاصة. النتيجة كانت صادمة: تبين إيجابية 2,198 سائقًا، أي أنهم كانوا يقودون تحت تأثير المواد المخدرة. هذه النسبة، التي بلغت 4.3% من إجمالي السائقين الذين تم فحصهم، تكشف أن هناك سائقًا من بين كل 23 سائقًا على الطرقات قد يكون خطرًا متحركًا، جاهزًا للتسبب في كارثة في أي لحظة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حادثة المنوفية.. ناقوس الخطر

حادثة المنوفية الأليمة، التي هزت الرأي العام، يجب أن تكون نقطة تحول في نظرتنا إلى هذه المشكلة. إنها دعوة للتفكير في كل سائق يصعد إلى مركبته، والتأكد من أنه يقود وهو بكامل وعيه، وليس تحت تأثير مادة قاتلة. فسلامة المواطنين ليست مجرد أرقام، بل هي مسؤولية جماعية.


هذه الحملات، بالرغم من أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة هذه الظاهرة. فالمشكلة أعمق من مجرد حملات ضبط. إنها تتطلب وعيًا مجتمعيًا أكبر، وتكاتفًا بين الأجهزة الحكومية والمواطنين. يجب أن تتزامن حملات الفحص مع حملات توعية مكثفة، وتطبيق عقوبات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.. متى ندرك أن كل سائق مخمور هو قنبلة موقوتة على الطريق.

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