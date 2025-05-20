من حماية إلى رعاية.. الداخلية تفتح ذراعيها لكبار السن

لم تعد وزارة الداخلية مجرد حصن للأمن والنظام فقط، بل أصبحت اليوم عنوانًا للرعاية والإنسانية. في تحول لافت يعكس رؤية الدولة المصرية الشاملة، تتجلى مبادرات الوزارة لدعم ورعاية كبار السن كشاهد على التزامها بتوفير حياة كريمة لكل مواطن. هذا ما أبرزته ندوة الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين، التي استضافها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة اليوم، لتؤكد أن كرامة المسن المصري هي أولوية وطنية.

لماذا تتسابق الداخلية لاحتضان كبار السن؟

قد يتبادر إلى الذهن سؤال: ما سر هذا الانخراط العميق لوزارة الداخلية في شؤون كبار السن؟ الإجابة تتجاوز الأطر التقليدية للعمل الشرطي لتلامس جوهر التنمية المجتمعية والاستقرار الوطني. كبار السن ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات، بل هم كنوز من الخبرة والحكمة، وذاكرة حية للأمة. رعايتهم ليست رفاهية، بل هي استثمار حقيقي في المستقبل، وضمان لتماسك الأجيال.



حقوق الإنسان أولًا: في ظل التوجّهات الوطنية نحو ترسيخ حقوق الإنسان، أصبح ضمان العيش الكريم لكافة الفئات، وعلى رأسها المسنون، أولوية قصوى. تدرك الداخلية أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا في مجتمع يحترم كرامة أفراده.



الداخلية.. شريك في التنمية: لم تعد الوزارة مجرد جهاز تنفيذي، بل أصبحت قوة دافعة للتنمية المجتمعية. هذا التحول يتطلب معالجة القضايا الحيوية، وأهمها رعاية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.



القانون الجديد.. التزام لا يقبل التهاون: مع صدور القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، تحولت رعاية هذه الشريحة إلى التزام قانوني على عاتق جميع مؤسسات الدولة، والداخلية في طليعتها.



بناء جسور الثقة: الأمن في قلوب الجميع: مبادرات رعاية المسنين تساهم في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة. تقديم الدعم والتسهيلات يرسخ صورة الوزارة ككيان إنساني داعم، خاصةً لهذه الفئة التي قد تشعر بالعزلة أو تكون عرضة للاستغلال.



الاستقرار الاجتماعي: مجتمع يعيش بكرامة: مجتمع يحتفي بكباره ويقدم لهم الرعاية هو بالضرورة مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا. هذا الاهتمام يقلل من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وينعكس إيجابًا على السكينة العامة.

تكاتف الأيادي: حزمة خدمات غير مسبوقة لكبار السن

كشفت الندوة عن تنسيق غير مسبوق بين قطاعات وزارة الداخلية المتنوعة، وجهات حكومية أخرى مثل وزارتي التضامن الاجتماعي والمجالس القومية، لتشكيل مظلة حماية متكاملة لكبار السن. اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أكدت على هذه الرؤية الشاملة، مشددة على أن المبادرات الإنسانية للوزارة تهدف إلى بناء جسور التواصل ورفع الوعي بحقوق المسنين.

وقد استعرضت الجلسات محاور رئيسية عكست هذا التوجه..



القانون في خدمة المسنين: اللواء خالد حازم، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، أكد على التطبيق الصارم للقانون رقم 19 لسنة 2024 لضمان حقوق كبار السن.



ثورة تشريعية: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز المكتسبات غير المسبوقة التي جاء بها القانون الجديد.



رعاية خلف الأسوار: اللواء محمد حازم، مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية، استعرض الجهود الاستثنائية لرعاية المسنين في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن الرعاية لا تعرف حدودًا.



المجالس القومية.. شركاء في العطاء: مساهمات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة منى العقاد، عضو المجلس القومي للمرأة، عكست التناغم بين المؤسسات لضمان رعاية شاملة.



تسهيلات حياتية بلا تعقيدات: اللواء مصطفى محفوظ، مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، واللواء عبدالله محمد، وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، استعرضا الخدمات الميسرة للمسنين في استخراج الوثائق والمعاملات، لإنهاء عناء الإجراءات الروتينية.



تكامل الخدمات.. رؤية موحدة: تأكيد محمود إبراهيم شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، على التعاون الوثيق مع الداخلية، يؤكد أن الرعاية أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة.

مستقبل مشرق: هل أشرقت شمس الكرامة على كبار السن؟

الندوة ليست مجرد فعالية عابرة، بل هي علامة فارقة في مسيرة اهتمام الدولة المصرية بشريحة كبار السن. إنها رسالة قوية وواضحة، كرامة المسن المصري وحقه في حياة كريمة هو جوهر اهتمام الدولة.

وزارة الداخلية، التي كانت تُعرف بقوتها وحزمها، تضيف الآن إلى سجلها فصلًا جديدًا من الإنسانية والاحتضان. فهل ستكون هذه المبادرات فاتحة لمزيد من العطاء والتكامل لضمان أفضل حياة ممكنة لجيل الكرامة في مصر؟

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