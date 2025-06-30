جيرو يعلن عن محطته المقبلة في فرنسا بعد تجربة الدوري الأمريكي

أكد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، انتقاله إلى أحد الأندية العريقة في فرنسا بعد تجربة قصيرة للغاية مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي.

انضم جيرو إلى لوس أنجلوس في صيف 2024 بصفقة انتقال حر قادما من ميلان، وسجل 5 أهداف في 37 مباراة مع الفريق الأمريكي الذي خرج مؤخرا من الدور الأول في كأس العالم للأندية.





ويستعد جيرو (38 عاما) للعودة مجددا إلى أجواء الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من انتقاله من مونبيلييه إلى آرسنال.

قال المهاجم الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب مباراته الأخيرة مع لوس أنجلوس "إذا سألني أحد قبل سنوات بشأن إمكانية عودتي إلى فرنسا، لأكدت أن الموضوع خارج خططي".

وأضاف "أنا متحمس للعب مع فريق ليل في الدوري الأوروبي، إنه ناد كبير في فرنسا، ويحقق لي ولعائلتي العديد من الأهداف".

وأتم "أتمنى أن أكون إضافة للفريق من خلال كوني قائدا داخل الملعب وخارجه، وأن أكون حلقة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني".

وسبق جيرو بهذه التصريحات إعلان نادي ليل بشكل رسمي عن الصفقة.

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