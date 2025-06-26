بعد 13 عاما، أوليفييه جيرو يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

بات اللاعب المخضرم أوليفييه جيرو، مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي، قريبا من العودة إلى الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.

وشارك جيرو، صاحب الـ38 عاما، مؤخرا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يودع فريقه من الدور الأول.

مسيرة أوليفييه جيرو

وسبق أن لعب جيرو في صفوف أندية جرينبول وتورز ومونبلييه في الدوري الفرنسي، قبل رحيله في صيف 2012 إلى آرسنال الإنجليزي.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي، كما لعب مع ميلان الإيطالي، قبل رحيله إلى لوس أنجلوس في صيف 2024.

وسجل جيرو 3 أهداف هذا الموسم وصنع هدفين مع لوس أنجلوس خلال 18 مباراة.

ليل الفرنسي مهتم بضم جيرو

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن جيرو تلقى عرضًا من جانب نادي ليل الفرنسي للانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأبدى اللاعب الفرنسي ترحيبه بالرحيل إلى ليل ومغادرة الدوري الأمريكي قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع لوس أنجلوس.

ويأمل النادي الفرنسي حسم الصفقة والحصول على خدمات اللاعب المخضرم بعقد يمتد لموسم واحد، ويسعى ليل لإعادة جيرو للدوري الفرنسي بعد 13 عاما من رحيله.

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