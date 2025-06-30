مونديال الأندية، التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام الهلال وموقف مرموش

كأس العالم للأندية، يلتقي مانشستر سيتي في مباراة مهمة أمام الهلال السعودي صباح غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مباريات كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025



من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025، في تمام الساعة الرابعة فجر الغد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتأهل الهلال لدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف ريال مدريد الإسباني الذي تعادل معه في الجولة الأولى للمجموعة 1-1 وقدّم مباراة رائعة، ثم تعادل 0-0 مع سالزبورج النمساوي، واقتنص بطاقة التأهل بعد فوزه 2-0 على باتشوكا المكسيكي.

أما مانشستر سيتي فقد تصدّر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بتحقيق 3 انتصارات متتالية على الوداد المغربي 2-0، ثم العين الإماراتي 6-0، وأخيرا الفوز على يوفنتوس الإيطالي 5-2.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع وموقف مشاركة عمر مرموش

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من المنتظر أن يخوض السيتي اللقاء بتشكيل قوي يقوده النرويجي إيرلينج هالاند، في حين قد يجلس النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء كورقة رابحة، في ظل سعي المدرب بيب جوارديولا لعبور الهلال من أجل الوصول لحلم التتويج.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام الهلال:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي – روبن دياش – يوشكو غفارديول – ريان آيت نوري

خط الوسط: تايج ريندرز – رودري – برناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينيو – هالاند – جيريمي دوكو



أزمة قبل مباراة الهلال ومانشستر سيتي

وقبل المواجهة بين الهلال ومانشستر سيتي طفت أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.



مانشستر سيتي والهلال



ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

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