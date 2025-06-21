الترجي يحقق أول فوز عربي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس (فيديو)

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا غاليًا على نظيره لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وهذا الفوز هو الأول الفرق العربية الخمسة الذين يشاركون في مونديال الأندية 2025.

هدف الترجي وضربة جزاء ضائعة للوس أنجلوس في آخر دقيقة

سجل الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدف الترجي بشباك لوس أنجلوس جالاكسي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتصدى بشير بن سعيد حارس الترجي لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة سددها دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي.

وبتلك النتيجة يحصد الترجي أول 3 نقاط في كأس العالم للأندية 2025، بعد تعرض للخسارة في المباراة الأولى أمام فلامنجو البرازيلي.

تشكيل لوس أنجلوس أمام الترجي

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إدي سيجورا، سيرجي بالنسيا، ريان هولينجشييد، آرون لونج.

خط الوسط: إيجور جيسوس، ماركو ديلجادو، تيموثي تيلمان،

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، ديفيد مارتينيز، دينيس بوانجا.

تشكيل الترجي ضد لوس أنجلوس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أوغبيلو، عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، يوسف بلايلي، رودريجو رودريجيز.

ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم للأندية

فلامنجو البرازيلي 6 نقاط

تشيلسي الإنجليزي 3 نقاط

الترجي التونسي 3 نقاط

لوس أنجلوس الأمريكي بدون نقاط

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