انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في البحيرة

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تنظمها مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، وذلك وسط مشاركة مجتمعية واسعة وتفاعل كبير من المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتى تستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

وتأتي الحملة تأكيدًا على أهمية التبرع الطوعي بالدم كركيزة أساسية لإنقاذ حياة المرضى، وسعيًا لتعزيز مخزون الدم الآمن والمستدام ببنوك الدم بمستشفيات المحافظة، بما يضمن تلبية الاحتياجات العاجلة في حالات الحوادث والطوارئ والعمليات الجراحية.

تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نخاع العظام

كما تسعى الحملة بالبحيرة، أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم كوسيلة فعالة لدعم المنظومة الصحية، والتأكيد على الفوائد الصحية للتبرع المنتظم، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نخاع العظام على إنتاج خلايا دم جديدة، بما يعود بالنفع على المتبرع نفسه، وتستهدف الحملة المواطنين من الفئة العمرية بين 18و65 عامًا، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

التبرع يمثل رسالة حياة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الدور الإنساني النبيل الذي يؤديه المتبرع بالدم، مشيرة إلى أن التبرع يمثل رسالة حياة لمن هم في أمسّ الحاجة، ويعكس روح العطاء والتكافل التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، كما أشادت بمستوى الإقبال على الحملة منذ ساعاتها الأولى، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعكس وعيًا صحيًا متقدمًا وتعاونًا مجتمعيًا يستحق التقدير.

إثراء رصيد بنوك الدم بالمستشفيات

كما أشارت محافظ البحيرة، إلى حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على استمرار تنظيم مثل هذه الحملات بصفة دورية على مدار العام، لإثراء رصيد بنوك الدم بالمستشفيات وتشجيع المواطنين على المشاركة الطوعية والشرفية في التبرع، مشددة على أن كل نقطة دم تمثل فرصة جديدة للحياة.

توسيع نطاق التوعية والوصول إلى أكبر عدد

جدير بالذكر أن الحملة تُنفذ من خلال الفرق الثابتة ببنوك الدم التجميعية بالمستشفيات التالية: مستشفى دمنهور التعليمي، إدكو، رشيد، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، المحمودية، الرحمانية، وإيتاي البارود، كما تشمل الحملة فرقًا طبية متنقلة تتواجد بجامعة دمنهور ومجمع دمنهور الثقافي، بهدف توسيع نطاق التوعية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من الفئات المستهدفة بالتبرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.