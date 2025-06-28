السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في البحيرة

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم بالبحيرة

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تنظمها مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، وذلك وسط مشاركة مجتمعية واسعة وتفاعل كبير من المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتى تستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.  

وتأتي الحملة تأكيدًا على أهمية التبرع الطوعي بالدم كركيزة أساسية لإنقاذ حياة المرضى، وسعيًا لتعزيز مخزون الدم الآمن والمستدام ببنوك الدم بمستشفيات المحافظة، بما يضمن تلبية الاحتياجات العاجلة في حالات الحوادث والطوارئ والعمليات الجراحية.  

تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نخاع العظام

كما تسعى الحملة بالبحيرة، أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم كوسيلة فعالة لدعم المنظومة الصحية، والتأكيد على الفوائد الصحية للتبرع المنتظم، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نخاع العظام على إنتاج خلايا دم جديدة، بما يعود بالنفع على المتبرع نفسه، وتستهدف الحملة المواطنين من الفئة العمرية بين 18و65 عامًا، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.  

التبرع يمثل رسالة حياة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الدور الإنساني النبيل الذي يؤديه المتبرع بالدم، مشيرة إلى أن التبرع يمثل رسالة حياة لمن هم في أمسّ الحاجة، ويعكس روح العطاء والتكافل التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، كما أشادت بمستوى الإقبال على الحملة منذ ساعاتها الأولى، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعكس وعيًا صحيًا متقدمًا وتعاونًا مجتمعيًا يستحق التقدير. 

إثراء رصيد بنوك الدم بالمستشفيات

كما أشارت محافظ البحيرة، إلى حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على استمرار تنظيم مثل هذه الحملات بصفة دورية على مدار العام، لإثراء رصيد بنوك الدم بالمستشفيات وتشجيع المواطنين على المشاركة الطوعية والشرفية في التبرع، مشددة على أن كل نقطة دم تمثل فرصة جديدة للحياة. 

توسيع نطاق التوعية والوصول إلى أكبر عدد

جدير بالذكر أن الحملة تُنفذ من خلال الفرق الثابتة ببنوك الدم التجميعية بالمستشفيات التالية: مستشفى دمنهور التعليمي، إدكو، رشيد، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، المحمودية، الرحمانية، وإيتاي البارود، كما تشمل الحملة فرقًا طبية متنقلة تتواجد بجامعة دمنهور ومجمع دمنهور الثقافي، بهدف توسيع نطاق التوعية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من الفئات المستهدفة بالتبرع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملة القومية للتبرع بالدم الصحة مديرية الصحة بالبحيرة بالبحيرة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم السبت في الأسواق

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية