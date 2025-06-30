وزارة العمل: استمرار ندوات التوعية بالمحافظات بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية

نظمت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل، وبرئاسة المستشار وليد عبد الرازق، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير، وبيان الآليات والضوابط الصادرة من "الإدارة" لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

جاء ذلك تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا للإنتخابات النقابية العمالية 2026 - 2030، واستكمالا لندوات التوعية لمديريات العمل بالمحافظات.

وذلك بحضور إدارة تنمية المواهب بالوزارة بتقنية الزووم مع مديربات عمل"قنا - سوهاج - أسيوط - الوادي الجديد - مطروح - المنيا - أسوان - بني سويف - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ"

آليات وضوابط متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية

شهدت الندوة مناقشات حول طرق وآليات وضوابط متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والإستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية للدورة النقابية الجديدة، وتم الإجابة عن جميع الأسئلة التي طرحت من السادة الزملاء بالمديريات.

إلانتخابات العمالية

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات الوزير محمد جبران للزملاء وحرصه الدائم على خروج إنتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير.

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