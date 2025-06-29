الأحد 29 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان ملتقى توظيف يُوفر 221 عقد عمل

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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استكمل وزير العمل محمد جبران جولته اليوم الأحد بمحافظة البحر الأحمر وشهد فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية، وتسليم شهادات تدريب مهني لأوئل الخريجين من إحدى الدورات التدريبية "30 شهادة"،وتوزيع جوائز عبارة عن 4 ماكينات خياطة للمتفوقات في دورة عن التفصيل،وذلك لمُساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وخلال كلمة له في هذه الفعالية، استعرض “جبران” جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وكذلك جهود الوزارة والمديريات في المشاركة في صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية.

 

ملتقيات السلامة والصحة المهنية

 

وأوضح أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تتزامن مع  اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والذي يُمهد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة والصحة المهنية في مصر، التي وجه بها فخامة الرئيس السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تحقق مصالح طرفي الإنتاج،وتساهم في دعم خطط التنمية.

وقال الوزير: "نحن في وزارة العمل نحرص كل الحرص،على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة الجهود في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية  داخل مواقع العمل والإنتاج،و تعزيز البرامج المتخصصة في هذا الملف، وتنظيم حملات التوعية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية،وذلك عن طريق كافة أدوات وآليات الوزارة والمديريات".

 

منظومة التدريب المهني

 

وشهدت الفعالية كلمة المحافظ رحب خلالها  بالوزير، وحرصه على التعاون مع الوزارة في كافة الملفات المشتركة،التي تخص بيئة العمل اللائقة ودورها في التشجيع على الاستثمار،ودعم الفئات الأكثر احتياجًا،وتطوير منظومة التدريب المهني للتعامل مع انماط العمل الجديدة طبقًا لرؤية القيادة السياسية،خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تعتبر، محافظة سياحية واقتصادية غنية بالموارد الطبيعية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح والمستثمرين على حد سواء، وقال إن ما تشهده تلك المحافظة من تنمية مستمرة،في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي،يجعلها أيضا، في مصاف المحافظات التنموية المتميزة.

 

هذا وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من د. أيمن شعبان مدير مديرة العمل بمحافظة البحر الأحمر،رصد خلالها جهود المديرية في ملف العمل.

في ختام جولته،قام الوزير والمحافظ بتفقد ملتقى توظيف بمدينة الغردقة،تُشارك فيه 24 منشأة، وتسليم 221 عقد عمل لشباب المحافظة، من بينهم "ذوي همم" لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 قال الوزير جبران إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص...

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