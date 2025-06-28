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أخبار مصر

وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف في "رأس غارب" بمشاركة 50 منشأة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

افتتح محمد جبران؛ وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، بمشاركة 50 منشأة من أجل توفير 673 عقد عمل تم تسليمها للشباب، من بينهم عقود لذوي همم، بهدف دمجهم في سوق العمل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار جولة اليوم السبت بمحافظ البحر الأحمر

 

خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع

 

وقال الوزير جبران إن هذا "الملتقى" يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة في المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الأوقاف على تثمينه لهذه الإجراءات من وزير العمل في عقده لهذا الملتقى بصورة دورية في مختلف محافظات مصر تنفيذا لخطة وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن الحكومة بكافة وزاراتها تتشرف بالقيام بخدمة شعب مصر العظيم بكل ما في الوسع والطاقة.

رافق الوزيران خلال افتتاح الملتقى كل من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

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الدكتور اسامة الازهري الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج عمل الحكومة سوق العمل محافظ البحر الأحمر وزير الأوقاف ملتقى التوظيف

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