لماذا يرفض ترامب محاكمة نتنياهو بجرائم الفساد؟

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور،أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلى إن تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى وصف نتنياهو بالبطل وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع مواصلة محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وهذا يثير علامات استفهام كبرى حول انحياز ترامب لنتنياهو، وهذا الأمر يعود إلى تجربة ترامب السابقة مع القضاء الأمريكى عندما تمكن من الإفلات من الملاحقات القضائية والترشح لفترة ولاية ثانية





صفقة لإعفاء نتنياهو من المحاكمة

وأكد فى تصريح لفيتو أن نتنياهو يعلم أن هناك صفقة قادمة تشمل إعادة الاسرى لدى حركة حماس الفلسطينية ووقف لإطلاق النار مقابل اعفاء لنتنياهو من الرئيس الإسرائيلى عن طريق عفو رئاسى أو من خلال صفقة ادعاء مع النيابة بإسقاط تهمة الرشوة والفساد واعتماد واعتراف نتنياهو بتهم أقل وبالتالى ستكون العقوبة السجن مع ايقاف التنفيذ وهذة هى الصفقة التى تلوح فى الأفق ويبدو أن ترامب يعلم ان هذة الصفقة شرفت على الانتهاء والإبرام

نتنياهو سيسافر الى ابنة فى الولايات المتحدة الامريكية وسيكون فى منفى اختيارى

وواصل حديثة قائلا وهنا كان تدخل القاضى رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية سابقا وممثلها بمحكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب افريقيا مساندا لهذة الفكرة وبالتالى هذة الصيغة توفر لنتياهو خروج امن لنتنياهو وستكون مقبولة وفى الاغلب نتنياهو سيسافر الى ابنة فى الولايات المتحدة الامريكية وسيكون فى منفى اختيارى بحجة تدهور حالتة الصحية ةبالتالى موقف دونالد ترامب يعد تدخل سافر فى شان القضاء الاسرائيلى

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية لمحاكمته بتهم الفساد، بعد رفض طلبه إلغاء شهادته.

وأوضحت هيئة البث عن مصدر أمني أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو وكاتس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المحكمة رفضت للمرة الثانية طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته لأسبوعين في قضايا الفساد.

وقبل وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.





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