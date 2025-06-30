بعد هجوم ترامب، سيناتور جمهوري يعلن انسحابه من انتخاب الرئيس الأمريكي في التجديد النصفي

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم تيليس، أمس الأحد، إنه لن يسعى لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكان تيليس أحد عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتا، السبت، ضد فتح باب النقاش حول مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، وهي خطوة إجرائية ضرورية للمضي قدما في التشريع.

ويعتبر مقعده في ولاية نورث كارولاينا من بين المقاعد القليلة التي ستشهد منافسة محتدمة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ عام 2026، وهي انتخابات حاسمة في تحديد الحزب المسيطر على مجلسي الكونجرس.

وبينما ينظر إلى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على أنه مجال للتنافس، يواجه الديمقراطيون معركة شاقة في محاولتهم استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويتمتع الجمهوريون بتفوق بعدد 53-47، علما أن جميع الجمهوريين المتنافسين في الانتخابات، باستثناء اثنين هما تيليس وسوزان كولينز في ولاية مين، ينتمون إلى ولايات فاز فيها ترامب بسهولة في انتخابات الرئاسة عام 2024.

ويعد النائب الأمريكي السابق وايلي نيكل أبرز الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم ضد تيليس، لكن قادة الحزب كانوا يأملون في انضمام الحاكم السابق روي كوبر، الذي لا يزال يتمتع بشعبية في الولاية، إلى السباق.

ولم يذكر تيليس في بيان له ترامب، لكنه عبر عن أسفه للجمود السياسي الذي يسيطر على الكونجرس.

وقال: "في واشنطن، على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن القادة المستعدين لتبني العمل الحزبي الثنائي والتسوية وإظهار التفكير المستقل أصبحوا من الأنواع المهددة بالانقراض".

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